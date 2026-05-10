Premier Padel Buenos Aires P1 llegará nuevamente a la Argentina y reunirá a las principales figuras del circuito mundial en un evento que promete convocar a miles de fanáticos. El torneo se disputará del 26 de mayo al 1 de junio en el Parque Roca.

La competencia formará parte del calendario oficial de Premier Padel y contará con la presencia de los mejores jugadores y jugadoras del ranking internacional. El certamen tendrá cuadros masculinos y femeninos, además de actividades especiales para el público durante toda la semana.

Las entradas ya se encuentran a la venta y los precios varían según la ubicación y la jornada elegida. Los valores van desde sectores populares para las primeras rondas hasta tickets premium para semifinales y finales. La organización espera una gran convocatoria, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido del pádel en la Argentina y la alta demanda registrada en ediciones anteriores.

El torneo podrá seguirse en vivo a través de distintas plataformas digitales y señales deportivas oficiales que transmitirán los partidos más destacados del certamen. Además, las fases decisivas tendrán cobertura especial para Latinoamérica y Europa.

El regreso del Premier Padel a Buenos Aires consolida a la Argentina como una de las plazas más fuertes del mundo para este deporte, tanto por la cantidad de jugadores profesionales como por la pasión del público local. La expectativa es alta y el evento aparece como uno de los grandes atractivos deportivos del año en el país.

Dónde ver el Premier Padel Buenos Aires P1 2026

ESPN

Retransmite los partidos en América del Sur, América Central y el Caribe.

Red Bull TV

Disponible en todo el mundo, excepto en los territorios donde los derechos pertenecen a otras emisoras.

BeIN SPORTS

Emite el torneo en el Medio Oriente y norte de África (MENA).

CANAL+

Cobertura para Francia, territorios franceses de ultramar, Andorra, Mónaco, Europa del Este y gran parte de África subsahariana.

Movistar

Disponible en España y Andorra.

Viaplay

Disponible en los países Bálticos y Nórdicos.

RTL Play

Disponible en Bélgica.

Sky Italia y Super Tenis

Cobertura en Italia, San Marino y Ciudad del Vaticano.

Deporte TV

Transmisión en Portugal.

Cosmote

Disponible en Grecia.