Un hombre fue detenido acusado de vender gomitas elaboradas con marihuana desde un country de la localidad bonaerense de Hudson, luego de que al menos cuatro personas sufrieran intoxicaciones tras consumirlas. El caso generó preocupación entre las autoridades por la circulación de este tipo de productos comestibles con cannabis sin control sanitario.

La investigación comenzó cuando varias personas ingresaron a distintos centros de salud con síntomas compatibles con intoxicación por sustancias psicoactivas. Según trascendió, los afectados habían ingerido gomitas que contenían marihuana y que eran comercializadas de manera informal.

A partir de las denuncias y el avance de la pesquisa, los investigadores lograron identificar a un sospechoso que operaba desde una vivienda ubicada dentro de un country. Durante el allanamiento, la policía secuestró gomitas, recipientes con cannabis, elementos para la elaboración de los productos y otros materiales vinculados a la comercialización.

Las autoridades advirtieron que este tipo de alimentos puede representar un riesgo, especialmente porque muchas veces se presentan como golosinas comunes y no cuentan con etiquetado ni control sobre la dosis de THC, el principal componente psicoactivo de la marihuana.

Los especialistas remarcan que los efectos de los comestibles con cannabis suelen tardar más en aparecer que en otras formas de consumo, lo que puede llevar a ingerir mayores cantidades y provocar cuadros severos de intoxicación, con síntomas como mareos, taquicardia, desorientación, ansiedad y vómitos.

La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga la posible infracción a la ley de drogas y la responsabilidad del detenido en las intoxicaciones registradas.