Un hombre fue detenido en la madrugada de este domingo en el departamento Chimbas luego de protagonizar disturbios en un bar y ser encontrado con un arma de fuego. El hecho ocurrió en el local Mala Idea, ubicado sobre calle Mendoza al 457 Norte.

El episodio se registró cerca de las 3:50, cuando efectivos de la policía llegaron al lugar tras un llamado al 911. El propietario del bar, de 43 años, y una mesera denunciaron que dos hombres estaban causando molestias a los clientes y se negaban a pagar lo consumido.

Según el parte policial, uno de los sujetos salió a la vereda con una bebida en la mano y, al ser nuevamente intimado a abonar, respondió que no lo haría y que permanecería en el lugar. En ese contexto, realizó un gesto tocándose la cintura, insinuando que portaba un arma, lo que motivó la intervención inmediata de los uniformados.

Al arribar al lugar, los efectivos identificaron a uno de los implicados, de apellido Aballay, de 43 años, quien intentó darse a la fuga. Fue reducido a pocos metros y, durante la aprehensión, arrojó un revólver, el cual fue secuestrado como prueba.

La Justicia lo investiga por tenencia ilegítima de arma de fuego. (Gentileza)

El segundo involucrado fue identificado y requisado, aunque no se le encontraron elementos de interés para la causa. Se le solicitó que abonara la cuenta pendiente, pero manifestó no contar con dinero.

El procedimiento quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Sergio Cuneo y la fiscal de turno Yanina Galante. La causa fue iniciada por tenencia ilegítima de arma de fuego.