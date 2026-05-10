El guiso de garbanzos con chorizo es uno de los platos tradicionales que recupera protagonismo durante el otoño y el invierno. Su combinación de legumbres, embutidos y vegetales lo convierte en una comida abundante, nutritiva y perfecta para combatir las bajas temperaturas.

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos

2 chorizos frescos

1 cebolla

1 zanahoria

2 dientes de ajo

1 tomate maduro

1 patata mediana

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

750 ml de caldo de carne o verduras

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Paso a paso para crear unos garbanzos guisados con chorizos

Pela y pica la cebolla, el ajo, la zanahoria y el tomate. En una cazuela, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén tiernos. Añade la zanahoria y el tomate, y cocina durante unos minutos. Incorpora el pimentón y remueve rápidamente para que no se queme. Agrega el chorizo cortado en rodajas y cocina un par de minutos. Añade la patata troceada y los garbanzos cocidos. Vierte el caldo y añade la hoja de laurel. Cocina a fuego medio durante 25–30 minutos hasta que la patata esté tierna. Ajusta de sal y pimienta antes de servir.

Además de ser una receta económica y rendidora, el guiso aporta proteínas vegetales, fibra y energía, lo que lo convierte en una opción muy elegida para reuniones familiares o almuerzos de fin de semana. En muchos hogares también se prepara en grandes cantidades porque su sabor suele intensificarse después de algunas horas de reposo.

La receta continúa siendo una de las opciones más valoradas de la cocina casera, combinando ingredientes simples con una preparación que remite a sabores tradicionales y comidas reconfortantes para los días frescos.