La eliminación de Boca Juniors ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura dejó una imagen de máxima tensión dentro del campo de juego. El capitán y referente del equipo, Leandro Paredes, perdió el control en los minutos finales y protagonizó una serie de cruces con rivales y compañeros.

Con Boca abajo en el marcador y al borde de la eliminación, el volante se enfrentó primero con Erik Ramírez tras una disputa de pelota que terminó con un movimiento brusco del campeón del mundo. La situación provocó la reacción inmediata de futbolistas del Globo, entre ellos Óscar Romero y Fabio Pereyra, quienes encararon a Paredes en medio de un clima cada vez más caliente.

En medio del tumulto, Facundo Waller intentó separar al jugador xeneize, pero el mediocampista respondió con un empujón que lo hizo caer al piso. La tensión continuó creciendo y la escena terminó sorprendiendo incluso a sus propios compañeros.

El momento más llamativo ocurrió cuando Milton Giménez intentó intervenir para calmar a Paredes. Según se observó en la transmisión televisiva y reflejaron distintos medios deportivos, el volante reaccionó con insultos también hacia el delantero de Boca, dejando en evidencia el nivel de frustración por la derrota.

La caída frente a Huracán significó otro duro golpe para Boca, que acumuló una nueva eliminación en condición de local y profundizó el malestar entre hinchas y jugadores. El clima de nerviosismo se trasladó al campo de juego y tuvo en Paredes una de las imágenes más fuertes de la noche en La Bombonera.