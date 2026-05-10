Dos hombres fueron detenidos en el departamento Sarmiento luego de ser sorprendidos en campo abierto con armas de fuego y elementos asociados al delito de abigeato. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 8ª en la zona de Puesto Las Lagunas del Toro, Puesto 3.

El operativo se inició tras un aviso al sistema policial que alertaba sobre un presunto hecho de abigeato en curso. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a dos sujetos, identificados como Carbajal, de 28 años, y Díaz, de 26.

Durante la inspección, los uniformados encontraron dos escopetas (una de ellas de fabricación casera), cartuchos, linternas, una linterna láser, un cuchillo tipo carnicero, un alicate y una camioneta Rastrojero de color azul.

Según manifestaron los propios involucrados, se encontraban cazando jabalíes en la zona. Sin embargo, no pudieron presentar la documentación correspondiente para la tenencia de las armas, lo que motivó su inmediata aprehensión.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal David Peña, quien dispuso las primeras medidas judiciales.

La causa fue caratulada como “Tenencia Ilegal de Armas de Fuego”, mientras continúan las investigaciones para determinar si los detenidos estaban efectivamente vinculados a maniobras de abigeato en la zona.