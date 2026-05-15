Cruzeiro puede recibir una grave sanción de Conmebol tras gestos a Boca

Durante el entretiempo del partido que Cruzeiro le ganó 1-0 a Boca por la tercera fecha de la Copa Libertadores, las tribunas del estadio Mineirao quedaron en el centro de la polémica por una serie de gestos y provocaciones que ahora podrían derivar en una fuerte sanción de Conmebol contra el club brasileño.

Según informó Ge Globo, el organismo que regula el fútbol sudamericano abrió un expediente disciplinario contra el “Cabuloso” luego de que un simpatizante local exhibiera un billete de dos reales hacia los hinchas xeneizes presentes en Belo Horizonte, en una acción interpretada como una burla por la situación económica argentina.

El episodio quedó registrado por distintos videos difundidos en redes sociales y rápidamente tomó repercusión internacional. De acuerdo al reglamento disciplinario de Conmebol, el hecho podría encuadrarse dentro del artículo 14.2, relacionado con actos discriminatorios y ofensivos, lo que expondría a Cruzeiro a una multa cercana a los 100 mil dólares.

Pero la investigación no termina allí. El ente sudamericano también abrió otro proceso disciplinario contra la institución minera por demoras en el regreso al campo de juego, lanzamiento de objetos al césped y utilización de bengalas durante el encuentro.

La tensión creció todavía más luego de que un hincha de Boca reaccionara al gesto del billete agarrándose las orejas, situación que fue interpretada por las fuerzas de seguridad brasileñas como un acto racista. El simpatizante argentino terminó detenido en medio de un clima de máxima tensión.

Ahora, Conmebol deberá analizar todas las pruebas recopiladas y determinar si aplica sanciones económicas o deportivas contra Cruzeiro tras los incidentes ocurridos en Belo Horizonte.