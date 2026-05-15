Probation para toda una familia acusada de estafar a una fiscal

Este viernes por la mañana, en el edificio de Tribunales, se resolvió mediante un acuerdo judicial la situación procesal de los cuatro imputados acusados de utilizar de manera fraudulenta la tarjeta de crédito de una fiscal sanjuanina. La defensa de los acusados y el Ministerio Público Fiscal consensuaron una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, que evitó la realización de un debate oral y público.

Los acusados deberán abonar cada uno $100.000 a la víctima.

Como parte del acuerdo alcanzado en audiencia, cada uno de los imputados deberá abonarle 100.000 pesos a la víctima, la fiscal de Impugnación Silvina Gerarduzzi, además de cumplir tareas comunitarias en la Municipalidad de Chimbas durante el tiempo fijado por la Justicia.

La causa había generado un fuerte impacto en el ámbito judicial local debido a que la víctima fue una integrante del propio Poder Judicial. La investigación comenzó luego de que Gerarduzzi detectara consumos y movimientos sospechosos en una tarjeta de crédito que, según denunció, nunca llegó a recibir.

La investigación fue llevada adelante por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas apuntó contra Sandra Mónica Balmaceda, quien había trabajado como empleada doméstica de la fiscal, y también contra integrantes de su familia: Juan Domingo Retamoso, Antonela Abigail Retamoso y Brian Jesús Retamoso.

Según la investigación judicial, la tarjeta habría sido recibida por Balmaceda y posteriormente utilizada para realizar compras, transferencias y operaciones electrónicas mediante plataformas digitales. Los investigadores detectaron consumos por importantes sumas de dinero e incluso intentos de movimientos que fueron bloqueados por el banco.

De acuerdo con la acusación inicial, Antonela Retamoso y Juan Domingo Retamoso figuraban como autores del delito de defraudación por uso indebido de tarjeta de crédito, mientras que Brian Retamoso estaba acusado por tentativa y Balmaceda como partícipe necesaria.

Sin embargo, tras varias negociaciones entre las partes, este viernes se alcanzó una salida alternativa al conflicto penal. La probation fue aceptada en audiencia y quedó condicionada al cumplimiento estricto de las reglas impuestas por la Justicia.

Además del resarcimiento económico a la fiscal damnificada, los acusados deberán realizar trabajos comunitarios para la Municipalidad de Chimbas y mantener buena conducta durante el plazo fijado. En caso de incumplimiento, la causa podría reactivarse y avanzar hacia juicio.

La resolución puso fin, al menos de manera provisoria, a uno de los casos de fraude más comentados de los últimos meses dentro del ámbito judicial sanjuanino.