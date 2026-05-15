El médico cirujano Leonardo Santiago Furlotti Barassi fue condenado este viernes en la provincia de San Juan por haber cobrado una cirugía realizada en el Hospital César Aguilar de Caucete, un establecimiento público donde las prestaciones médicas deben brindarse de manera gratuita. La resolución judicial generó sorpresa en el Ministerio Público Fiscal, principalmente porque el juez Alberto Caballero no avanzó sobre el delito de presunta estafa que también pesaba sobre el profesional.

Según se conoció tras la audiencia, el magistrado resolvió condenar al médico por incumplimiento de los deberes de funcionario público y le impuso una pena de un mes de prisión de ejecución condicional, además de dos meses de inhabilitación para ejercer la medicina. De esta manera, durante ese período el cirujano no podrá desempeñar su profesión.

La investigación había comenzado luego de que trascendiera que el profesional supuestamente le había cobrado $250.000 a un paciente para afrontar “suturas e implantes” de una cirugía que se llevó adelante dentro del sistema público de salud. Para la Fiscalía, el hecho constituía no solo un incumplimiento funcional sino también una maniobra defraudatoria, debido a que el Estado cubría completamente los costos de la intervención.

Durante el debate oral, encabezado por el juez Alberto Caballero, declararon distintos trabajadores del Hospital César Aguilar, quienes coincidieron en que los pacientes no deben abonar ningún tipo de insumo ni prestación médica dentro del nosocomio caucetero.

Uno de los elementos centrales de la acusación fueron los chats y el comprobante de transferencia bancaria que acreditaría el pago realizado desde la cuenta del paciente hacia una cuenta vinculada al médico. Para la UFI de Delitos Especiales, esa prueba era suficiente para sostener también la acusación por estafa.

Sin embargo, la sentencia finalmente no incluyó ese delito y desde el Ministerio Público Fiscal dejaron trascender su sorpresa por la decisión del magistrado. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que esperaban una condena más amplia, teniendo en cuenta que la investigación apuntaba a un presunto aprovechamiento económico dentro de un hospital estatal.

El caso tuvo fuerte repercusión en San Juan debido a que inicialmente la causa había comenzado como una investigación por presunta mala praxis tras la muerte del paciente Axel Fabián Marinero, quien había sido operado del tendón de Aquiles. No obstante, esa hipótesis fue descartada luego de las pericias médicas, aunque en medio de la investigación surgió el presunto cobro irregular por la cirugía.