Cuál es la pareja de famosos que se separó tras dos años de relación

Lo que comenzó como un romance sorpresivo en septiembre de 2024 entre Valentina Zenere y Sebastián Ortega parece haber llegado a su fin tras poco más de dos años de relación.

A pesar de que el vínculo llamó la atención inicialmente por la marcada diferencia de edad, la pareja logró consolidarse y compartir incluso proyectos laborales importantes. Sin embargo, el desgaste propio del tiempo y los desafíos de mantener un noviazgo a la distancia terminaron por inclinar la balanza hacia la ruptura definitiva.

El periodista Pepe Ochoa dio a conocer la noticia en el programa LAM, donde explicó que los motivos del alejamiento se centran en el "desgaste, querían cosas diferentes para la vida, distintos proyectos. Ella allá (España), él acá (Argentina)".

Si bien en los últimos días crecieron los rumores sobre una supuesta infidelidad del productor con una vecina de su barrio, la cual habría sido descubierta por la actriz, Ochoa fue contundente al aclarar que "no encontré barro" en su investigación sobre el tema.

Por otra parte, desde La Pavada de Crónica señalaron que el vínculo habría sido una relación abierta desde el principio, debido a que ambos "pasan mucho tiempo separados por sus trabajos".

Ella se encuentra instalada en España desde hace tiempo, aunque él la convocó para participar en sus recientes ficciones tituladas En el Barro y Amor animal. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas emitió un comunicado oficial sobre esta decisión.