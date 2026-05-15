A menos de un mes del inicio del Mundial 2026, Rodrigo De Paul contó detalles de la preparación especial que realiza junto a Lionel Messi para llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol internacional. El volante de la Selección argentina reveló que ambos siguen un exigente plan físico complementario al trabajo diario que realizan en el Inter Miami.

“Hace dos o tres meses que todos los días tenemos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club. Los dos nos matamos para llegar de la mejor manera”, expresó De Paul durante una entrevista con el periodista Joaquín “Pollo” Álvarez. El mediocampista dejó en claro la obsesión del plantel argentino por defender el título conseguido en Qatar 2022.

El futbolista también reveló que mantiene constantes conversaciones con Messi sobre el Mundial y aseguró que ambos viven la previa con enorme ilusión. “Hablo mucho con Leo del Mundial, sobre la ilusión que tenemos”, sostuvo el campeón del mundo, que aparece como una pieza fija en la lista definitiva de Lionel Scaloni.

Durante la entrevista, De Paul reconoció que la cercanía de la Copa del Mundo genera ansiedad, incertidumbre y presión dentro del grupo. “En el inconsciente no podés vivir sin pensar en la copa del mundo”, afirmó el volante, quien además destacó el hambre competitivo que mantiene el plantel pese a haber conquistado todos los títulos importantes en los últimos años.

“Ganamos una Copa América y fuimos por la segunda, ganamos la Finalissima y teníamos ganas de volver a competir con España”, señaló el mediocampista al describir la mentalidad del grupo campeón del mundo. Según explicó, el equipo mantiene intacta la ambición de seguir haciendo historia con la camiseta argentina.

De Paul también habló sobre su presente en el Inter Miami y defendió su decisión de continuar su carrera en la MLS junto a Messi. El ex Atlético de Madrid consideró que tener continuidad y sumar minutos es fundamental para llegar físicamente bien a la Selección argentina. “Lo más importante es jugar la mayor cantidad de partidos posibles”, explicó.

La Selección argentina llegará al Mundial 2026 como defensora del título obtenido en Qatar y con Messi como principal referencia futbolística y emocional. Todo indica que será la última Copa del Mundo del capitán argentino, que a sus 38 años continúa siendo figura en el Inter Miami y líder absoluto del equipo dirigido por Scaloni.