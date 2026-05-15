Revelaron qué famosos estarían en el nuevo MasterChef Celebrity

Telefe ya puso en marcha los preparativos para una nueva entrega de MasterChef Celebrity luego de que Ian Lucas se consagrara como el último ganador. Pilar Smith dio la primicia sobre las figuras que el canal tiene en carpeta para este ciclo. La panelista detalló que "las grabaciones empezarían en julio o agosto, dependiendo de Gran Hermano", adelantando los planes para el invierno de 2026.

Uno de los primeros mencionados fue Nick Sícaro, quien participó en Gran Hermano Generación Dorada y es actual pareja de Daniela Celis además de amigo de Ian Lucas. También suena con fuerza L-Gante, manteniendo la tendencia de incluir a personas ligadas a Wanda Nara como ocurrió con Maxi López, quien fue finalista en la temporada anterior. A ellos se sumarían Julieta Poggio y Lucila la Tora Villar, quienes ya forman parte del staff estable de la señal.

La lista incluye a la China Ansa, nominada recientemente a los Martín Fierro de la Moda. Smith apoyó esta posible incorporación al expresar "para esto me encanta. En una terna con todas grandes de la tele no me parecía, pero acá está perfecto".

El gran desafío para la producción es Abel Pintos, quien se desempeña como jurado en el programa de Guido Kaczka en El Trece. Sobre el artista, Smith fue contundente al decir que "lo quieren sí o sí" para esta edición.