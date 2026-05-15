Adabel Guerrero tras su infidelidad: “Todavía me pregunto si hice bien”

Adabel Guerrero abrió su corazón para relatar el duro proceso de su separación de Martín Lamela tras un vínculo extenso. La noticia, que inicialmente fue informada por Pepe Ochoa y negada por la bailarina hasta que se sintió lista para hablar, salió a la luz recientemente. En una charla íntima, Adabel confesó que "Fueron 17 años, con idas y vueltas".

Recordó que a los siete años de relación estuvieron distanciados pero decidieron apostar nuevamente al amor. Ese camino incluyó una etapa de mucha entrega personal ya que "después empezamos a buscar a Lola, que fueron cuatro o cinco años de buscar el embarazo, que también fue un desgaste y una unión. Después llegó Lolita, que también la maternidad es desgaste y unión".

Pese al esfuerzo por mantener el hogar, la convivencia se volvió compleja en su residencia actual, ubicada en un country a una hora y media de sus lugares de trabajo. "Todo era un lío, así que yo el año que viene me mudo", adelantó Guerrero sobre sus planes de dejar la casa familiar. Esta determinación no es sencilla por el impacto en su hija, quien no estaba al tanto de los detalles ni se había notificado aún al colegio.

La artista explicó que "La separación también es que dejás tu casa, cambiar a la nena de colegio, que sufro por ella que ya me está llorando que no se quiere cambiar de colegio". Sin embargo, el traslado es una necesidad logística vital. "Necesito volver a Capital porque esto me tiene atada de pies y manos", sostuvo y agregó que "Yo no puedo venir a la mañana a un laburo, una hora cuarenta, volver para ir a buscar a la nena al colegio, volver de nuevo a Capital, una locura".

La situación económica también pesa en este nuevo escenario. "Necesito trabajar porque mantengo la casa con mi marido, y ahora mucho más porque voy a estar sola. Hubo un momento en el que me mudé a la habitación de Lola, porque necesito dormir, y si no lo entienden", detalló sobre los cambios internos en la vivienda. Respecto a los motivos profundos del distanciamiento, la decisión maduró a lo largo del tiempo.

"Desde hace mucho. Yo ya un par de veces le dije que me quería separar, pero en discusiones del momento y seguíamos. Ahora la decisión fue mía porque ya venía desde hace mucho tiempo sintiéndome muy triste", reveló con angustia.

Adabel describió sentimientos de soledad que la acompañaron por "Muchos, pero muchos años en los que me sentía sola, triste, con mejores momentos que otros. Pero no nos vemos nunca, lo único que hacemos es 'che, la nena', 'che, el reclamo'…pasa a ser todo como tener un socio y que encima no te llevas muy bien. Yo me sentía sola. Acompañada por el papá de la nena, pero sola".

La falta de conexión romántica fue el detonante final. "Como pareja te diría que no había casi nada. Perdón, Martín, pero él lo sabe", admitió con honestidad. El cierre de esta etapa estuvo marcado por la emoción mutua. "Lloramos juntos, y a mí me costó mucho tomar la decisión y todavía me pregunto si hice bien y no porque me da miedo, pánico", se sinceró. A pesar del dolor, Adabel busca resignificar su presente. "Me costó muchos años armar mi familia y esto de decir: rompo mi familia, hasta que me hicieron entender que no es romper la familia, es darle otra forma", concluyó la bailarina.