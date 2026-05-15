Pampita y un mensaje desgarrador para su hija Blanca a 20 años de su nacimiento

Para el 15 de mayo de 2026, una fecha que marca el calendario personal de Carolina Ardohain, el recuerdo de su primogénita se hizo presente con una fuerza especial,. En el día que Blanca Vicuña hubiera celebrado sus 20 años, la modelo compartió una carta abierta que describe el peso de la ausencia y la belleza de los momentos compartidos,.

La conductora inició su relato describiendo sensaciones que solo quienes son padres logran comprender en su totalidad. Expresó "A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada, a los que que no se les iluminó la vida con un hijo, a los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos negros llenos de brillo. A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día, a los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento, a los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores y corona, les presto mis zapatos".

A pesar de que la niña falleció en septiembre de 2012, los recuerdos sensoriales se mantienen vivos en la memoria de su madre. Pampita continuó su homenaje diciendo "A los que no llevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente, a los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza, a los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño",.

El cierre del mensaje fue una síntesis del dolor crónico y el orgullo inmenso de haberla tenido a pesar del paso del tiempo. La modelo concluyó manifestando "A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo…A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran… A los que no descubrieron que el amor todo lo puede. A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años, a los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte …Les presto mis zapatos",.