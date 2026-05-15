La situación epidemiológica en la escuela EPET Nº 1 de Caucete encendió las alarmas de las autoridades tras la confirmación de un brote de varicela entre sus estudiantes. Hasta este viernes, se habían notificado oficialmente 10 casos positivos, todos evaluados y certificados por personal médico. Al tratarse de una población escolar que comparte espacios cerrados, el virus encontró un escenario propicio para su propagación, afectando principalmente a alumnos que cursan sus estudios secundarios.

La licenciada Yanina González, jefa del área de Vigilancia Epidemiológica, explicó a DIARIO HUARPE que la prioridad actual es el bloqueo del foco infeccioso dentro del establecimiento educativo. “La forma de cortar la cadena de contagio es aislando, es que no vaya, digamos, o sea ausente de sus actividades”, remarcó la funcionaria respecto a la necesidad de que los alumnos afectados no asistan a clase. El protocolo de contención establece que los estudiantes deberán cumplir un “reposo prolongado entre 7 a 21 días”, y solo podrán reincorporarse a las aulas una vez que reciban el alta médica definitiva.

Contención en el aula y el hogar

El Ministerio de Salud ha puesto especial énfasis en explicar que la varicela se transmite por vía respiratoria (al toser o estornudar) y por contacto directo con las lesiones de la piel. Debido a que varios de los casos pertenecen al mismo curso, la probabilidad de contagio entre compañeros es alta si no se respetan las medidas de distanciamiento.

Para asegurar que el brote no se extienda fuera de la escuela hacia el grupo familiar de los alumnos, González detalló las pautas de higiene necesarias:

“El paciente tiene que guardar sus utensilios, la ropa, las toallas, todo lo que este paciente ocupe debe ser solo usado por él, que es una de las formas de prevenir”.

Estas medidas son fundamentales para contener la enfermedad en una franja etaria (14 a 19 años) que resulta ser la más vulnerable en este contexto.

El desafío de la inmunización

Un factor determinante en la aparición de este brote escolar es el vacío en los esquemas de vacunación de los adolescentes actuales. Si bien la vacuna es obligatoria para niños pequeños, su implementación masiva en el calendario nacional es relativamente reciente.

“Muchos de estas edades que hoy están entre los 14 y los 19 años es como la franja etaria más habitual, no han tenido la posibilidad de vacunarse”, advirtió González.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, dolor articular o erupciones cutáneas, Salud Pública recomienda la consulta inmediata para diagnosticar el caso y formalizar el ausentismo escolar. Aunque la funcionaria pidió “dar un poco de tranquilidad a la población” al tratarse de una enfermedad estacional propia del otoño, instó a las familias a verificar el carnet de vacunación y completar las dosis en los centros de salud para aquellos niños que aún no las posean.