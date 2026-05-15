El secreto del bizcochuelo nube que solo lleva cinco ingredientes

A veces sobran ingredientes en la cocina después de preparar un flan o pastas caseras y no sabemos qué uso darles. Se sugiere que "Si te quedaron claras de alguna receta, dales destino dulce" para no desperdiciar nada. Esta preparación es mundialmente conocida como "angel cake" y se distingue por su textura ligera y su ausencia total de yemas o harinas tradicionales.

Para realizar esta delicia en casa necesitás seis claras de huevo, 200 gramos de azúcar, 150 gramos de maicena, 100 gramos de manteca y una pequeña pizca de sal. La clave reside en batir las claras a velocidad alta hasta que queden tan firmes que no se muevan al invertir el envase. Según la especialista "las claras bien montadas a punto de nieve son todo el aire y toda la estructura del bizcochuelo" porque no se utiliza ningún tipo de polvo de hornear o bicarbonato.

Una vez logrado ese punto, se deben integrar el azúcar y la fécula de maíz con movimientos suaves. "Este es el paso más importante de toda la receta, porque las claras son el único agente de levado" remarca el informe para evitar que la mezcla pierda su volumen característico. Finalmente se añade la manteca derretida, cuidando que esté líquida pero no caliente para no arruinar el trabajo previo.

La cocción requiere un horno precalentado a 170 grados por un tiempo aproximado de 35 minutos. Es fundamental no abrir la puerta del electrodoméstico antes de lo previsto ya que "el bizcochuelo necesita ese tiempo para estructurarse" de manera correcta. Una vez listo para seis u ocho personas en un molde de 18 por 10 centímetros, se recomienda dejarlo enfriar antes de desmoldar. Un beneficio adicional es que "Este bizcochuelo sale con una miga increíble y es apto para celíacos" al ser elaborado únicamente con maicena.