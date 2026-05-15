Marcos Senesi reveló en qué grande de Inglaterra jugará la próxima temporada

Marcos Senesi cierra una etapa inolvidable en Bournemouth para emprender un nuevo desafío en la élite del fútbol inglés. El defensor, que llegó al club en 2022 procedente del Feyenoord, se marcha como agente libre al finalizar su contrato tras consolidarse como una pieza fundamental para el entrenador Andoni Iraola.

Su importancia en el esquema creció significativamente durante esta última etapa, especialmente luego de las salidas de Dean Huijsen e Illia Zabarnyi. A lo largo de sus cuatro temporadas en la institución, el argentino disputó 126 partidos y marcó seis goles, siendo parte vital de un equipo que se encuentra cerca de clasificar a competencias europeas por primera vez en su historia.

El futbolista utilizó sus redes sociales para dedicar unas sentidas palabras a la comunidad del equipo. "Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy muy agradecido del apoyo de los aficionados en este tiempo. El Bournemouth siempre será un lugar especial para mí", manifestó el zaguero que asoma como opción para la Selección Argentina en el próximo Mundial.

Su futuro profesional parece estar ligado al Tottenham, club con el que ya alcanzó un principio de acuerdo en abril. No obstante, el pase depende de que el conjunto londinense logre mantener la categoría en la Premier League. Actualmente se ubican en el puesto 17 con 38 puntos, apenas dos unidades por encima de West Ham, cuando solo restan dos fechas para el final del campeonato.

Antes de su partida definitiva, Senesi tendrá una despedida especial frente a su público el próximo martes en el Vitality Stadium durante el encuentro contra Manchester City. Al quedar libre en julio, el ex San Lorenzo tuvo la libertad de negociar con cualquier club fuera del Reino Unido desde el primero de enero, aunque su intención es continuar su carrera en un grande de Inglaterra.