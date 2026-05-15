La inflación de abril en la Argentina fue del 2,6% y el país volvió a ubicarse entre los más afectados por la suba de precios en América Latina. Según los últimos datos oficiales, el gobierno de Javier Milei quedó en el segundo lugar del ranking regional, solo detrás de Venezuela.

De acuerdo a los datos difundidos por el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un 12,3% en el primer cuatrimestre del año y alcanzó una variación interanual del 32,4%, aunque mostró una desaceleración respecto a marzo.

En el primer puesto del ranking quedó Venezuela, que registró una inflación mensual del 10,6% en abril y acumuló un 90% en lo que va de 2026, según cifras oficiales del Banco Central venezolano. Así, junto con Bolivia, ambos países siguen encabezando la lista de economías con mayor presión inflacionaria de la región.

El resto de América Latina mostró cifras considerablemente más moderadas. Brasil registró una inflación mensual del 0,67% y una variación interanual del 4,39%, mientras que Uruguay cerró abril con un 0,54% y acumuló un 3,16% en los últimos doce meses.

Chile, por su parte, informó una variación mensual del 1,3% y un acumulado interanual del 4%. Paraguay tuvo un incremento del 0,8% en abril y Perú marcó un 0,64%, manteniéndose ambos países con índices controlados en comparación con la Argentina.

En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reportó una inflación mensual del 0,78% y una suba interanual del 5,68%. Ecuador todavía no publicó los datos correspondientes a abril, aunque en marzo había registrado una variación del 0,12%.

Pese a la desaceleración del IPC argentino, los números reflejan que la economía nacional continúa lejos de los niveles inflacionarios que exhiben la mayoría de los países vecinos, donde predominan índices anuales de un solo dígito.