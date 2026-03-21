La Conmebol implementó cambios importantes en el reglamento de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de modernizar el juego, mejorar el espectáculo y cuidar la salud de los futbolistas. Entre las principales novedades, se destacan nuevas pausas durante los partidos y una mayor intervención audiovisual dentro del campo.

Una de las modificaciones centrales es la incorporación de pausas obligatorias de hasta 90 segundos en cada tiempo. Durante estas interrupciones, los jugadores deben permanecer dentro del campo, ubicados frente a los bancos de suplentes, mientras reciben indicaciones de sus entrenadores.

Además, estas pausas estarán abiertas a la transmisión televisiva: las cámaras y micrófonos podrán captar imágenes y audios en tiempo real, incluyendo las charlas técnicas. La medida apunta a generar un mayor contenido para el público y acercar la intimidad del juego a los espectadores.

Otro de los ejes del cambio es el cuidado físico de los futbolistas. Las pausas también funcionan como momentos de hidratación y recuperación, en línea con una tendencia global que busca reducir el desgaste en competencias de alta exigencia.

En paralelo, la Conmebol ya había introducido otras modificaciones reglamentarias, como limitar a ocho segundos el tiempo que un arquero puede retener la pelota con las manos, con sanción de córner en caso de excederse.

Si bien el formato general de competencia no cambia en 2026 —se mantiene la fase de grupos tradicional—, estas innovaciones marcan un giro en la experiencia del juego y anticipan una evolución más profunda en los torneos sudamericanos en los próximos años.

Con estas medidas, la Conmebol busca equilibrar tres objetivos: mejorar el espectáculo televisivo, proteger a los jugadores y adaptar sus competiciones a las nuevas demandas del fútbol moderno.