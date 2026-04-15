Un estudio científico internacional puso fecha aproximada al fin del oxígeno en la Tierra, un proceso que marcaría el fin de la vida tal como se conoce. Según las proyecciones, esto ocurrirá dentro de aproximadamente mil millones de años, como consecuencia de cambios naturales en el funcionamiento del planeta y del Sol.

La investigación, basada en simulaciones climáticas y biogeoquímicas, sostiene que la atmósfera terrestre perderá progresivamente su oxígeno hasta niveles incompatibles con la vida compleja. Este fenómeno no será repentino, sino gradual, y transformará por completo las condiciones del planeta.

El principal factor detrás de este proceso es la evolución del Sol. Con el paso del tiempo, la estrella aumentará su luminosidad, lo que provocará un incremento de las temperaturas en la Tierra y una reducción del dióxido de carbono disponible en la atmósfera.

Esa disminución del dióxido de carbono afectará directamente a la fotosíntesis, el proceso mediante el cual plantas y microorganismos producen oxígeno. Al debilitarse este mecanismo, los niveles de oxígeno comenzarán a caer de manera irreversible.

Además, el calentamiento global a escala geológica provocará la evaporación de los océanos, que son uno de los principales generadores de oxígeno del planeta. Sin agua y sin fotosíntesis, la atmósfera cambiará drásticamente, volviéndose rica en gases como el metano.

Los científicos advierten que, en ese escenario, la Tierra se parecería a su estado primitivo, cuando casi no había oxígeno en el aire. La vida compleja desaparecería y solo podrían sobrevivir microorganismos adaptados a ambientes sin oxígeno.

De todos modos, los especialistas remarcan que este proceso está extremadamente lejos en el tiempo y no representa una amenaza para la humanidad en la actualidad. Se trata de una evolución natural del planeta que se desarrollará a lo largo de millones de años, muy por fuera de cualquier escala humana.