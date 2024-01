La agenda de sesiones extraordinarias de la Legislatura de San Juan está vacía, ya que, según expresó el vicegobernador Fabián Martín, no existen asuntos pendientes para convocarlas en las próximas semanas. Es decir, que si no surgen temas de interés del Ejecutivo provincial, los diputados no tendrán actividad en el recinto provincial hasta abril, luego que inicie el periodo ordinario. Esto se da luego de un inicio de gestión de Marcelo Orrego que incluyó varias sesiones extraordinarias polémicas.

Consultado por DIARIO HUARPE, el presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, expresó que “no hay agenda de temas para los próximos días y si bien es posible que surjan, aún no hay calendario de sesiones extraordinarias a la vista por qué no hay temas a tratar porque los últimos asuntos se resolvieron sobre el fin del año pasado”.

Martín hace referencias a las dos sesiones extraordinarias que se realizaron tras la asunción del nuevo gobierno y que tuvo la particularidad de que la primera se dividió en tres jornadas distintas en las que se trataron los cargos del Consejo de la Magistratura, del Tribunal de Cuentas, del Ipeem, entre otros asuntos de importancia.

Estos temas generaron rispideces de todo tipo, al punto que dos de ellos tuvieron la intervención del gobernador Marcelo Orrego para ponerle freno al embate opositor que encabezó el peronismo. El primero fue los nombramientos de Alberto Hensel y Andrés Chanampa del Ipeem como vocales, que finalmente el santaluceño deshizo por considerar que legalmente son incorrectas por no representar a la primera y segunda minoría de la actual composición.

Otro de los asuntos que Orrego utilizó su potestad para deshacer, fue la modificación a la Ley de Coparticipación municipal que presentó la legisladora del PJ, Marisa López, en las que suspendía hasta el 2025 la quita del 8% del total de la masa para el Fondo de Emergencia Municipal (FEM) y el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) que estaba en potestad del Ejecutivo para destinar esos dineros según distintos ítems de responsabilidad fiscal que debían cumplir las comunas.

Sobre esto último, el gobernador comunicó que vetó los cambios de la norma de reparto de fondos entre los 19 municipios y de este modo restituyó los fondos como originariamente se estableció en la Ley de Coparticipación que se aprobó en la gestión pasada que encabezó Sergio Uñac.

Dato I

Las sesiones extraordinarias son convocadas por el Ejecutivo provincial, es por eso que los legisladores están atados a que el Gobierno envíe temas para poder convocarlas.

Dato II

El periodo de sesiones ordinarias inicia con el mensaje anual del gobernador, en este caso será la primera vez de Marcelo Orrego. Esto ocurre el primer día hábil de abril, que en este año será el lunes 1.