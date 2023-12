Este domingo, Fabián Martín asumió como vicegobernador de San Juan y durante su primer discurso presidiendo la Cámara, se dirigió a los diputados y les pidió unidad y austeridad para los próximos cuatro años. También dedicó unas sentidas palabras al senador mandato cumplido, Roberto Basualdo.

En un encendido discurso, Martín hizo hincapié en que este “es un día especial para el pueblo de San Juan”, ya que es el inicio de un nuevo gobierno y que trae consigo nuevas y renovadas esperanzas. En este sentido, también afirmó que el inicio de esta gestión traerá cambios con certezas en aquellos temas donde haya deficiencias, pero también se continuarán con aquellas políticas públicas que estén bien encaminadas. “Nadie desconoce los enormes desafíos que deberemos enfrentar”, sentenció.

“Tenemos la enorme responsabilidad de resolver los problemas de los ciudadanos, no es hora de buscar culpables ni hacer reproches, es hora de trabajar juntos con propuestas y diálogos que nos permitan llegar a consensos. Los egos y las luchas por intereses personales, no tendrán lugar en esta gestión. Si somos todos capaces de entender estas premisas, no me caben dudas de que juntos y unidos superaremos grandes escollos que traerán como resultado el progreso para nuestra provincia. Las diferencias políticas no podrán primar jamás por encima de los intereses de los sanjuaninos”, aseveró Martín.

Además, Martín hizo énfasis en que deben “levantar las banderas de la austeridad en la gestión”, advirtiendo que los próximos cuatro años no serán fáciles. A su vez, aseguró que San Juan tiene los recursos para salir adelante y por ello advirtió que se debe tomar un camino donde el esfuerzo, el trabajo y la producción, se conviertan en pilares del progreso de la provincia.

Por otra parte, y finalizando su alocución, el flamante vicegobernador agradeció el apoyo y compañía de su familia; la confianza de los sanjuaninos; y las enseñanzas de Roberto Basualdo y Marcelo Orrego.