El gobernador Marcelo Orrego confirmó en conferencia de prensa que vetó la modificación de un artículo de la ley de coparticipación municipal que suspendía el Fondo de Emergencia (FEM) y el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere). La norma, que fue aprobada en la Cámara de Diputados de San Juan, interrumpía ambos fondos y dejaban de estar a disposición del Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2025, por el contrario, volvía el dinero coparticipable entre los 19 municipios.

"A esa ley la veté", aseveró Orrego cuando fue consultado por la ley de coparticipación municipal. Al tiempo, agregó que, “es así de sencillo, me quieren quitar las herramientas para gobernar”, disparó el mandatario en referencia a la oposición en el cuerpo legislativo. “Quiero pedirles a todos aquellos que son parte de la Cámara de Diputados que empecemos un año con mucha más tranquilidad, que no me quiten las herramienta”, insistió.

Es preciso recordar que el jueves pasado en la sesión de la Cámara de Diputados el bloque Justicialista, que es mayoría en la Legislatura, presentó un proyecto que fue tratado sobre tablas para que el dinero del FEM y del Fodere pasaran a formar parte de la masa coparticipable entre los 19 municipios. Finalmente, la iniciativa obtuvo el visto bueno de la mayoría de los legisladores.

Este viernes el gobernador Orrego indicó que “los fondos de emergencia son fondos solidarios, que cualquier gobernador ha tenido para cubrir cualquier catástrofe natural, económica y financiera. Estas herramientas las han tenido a disposición todos los gobernadores y justamente cuando me toca a mí hacen esto, que nada tiene que ver con vivir con una provincia democrática y en paz”.

Los fondos del FEM se utilizaban en caso de que un departamento sufriera algún tipo de emergencia. El Fodere, en cambio, se repartía a los municipios que demostrasen orden fiscal y presentasen proyectos para realizar obras de infraestructura. El temor de los intendentes peronistas era que no tenía sentido acumular los fondos, dado que la inflación y la devaluación de más del 100% que llevó adelante el presidente Javier Milei desvaloriza el dinero rápidamente.

Pero el cuestionamiento principal del oficialismo, ahora materializado en el veto de Orrego, es que durante los cuatro años del último gobierno de Uñac y con más del 290% de inflación acumulada, no se hizo ningún tipo de cambio a la coparticipación. A 20 días de la asunción de un nuevo gobernador, los legisladores opositores llevaron adelante esta iniciativa que finalmente quedó sin efecto.