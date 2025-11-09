Cada vez más personas eligen invertir en plazos fijos, atraídas por la previsibilidad de los rendimientos. Sin embargo, las tasas de interés cambian constantemente y varían entre bancos y billeteras virtuales.

En ese escenario, Mercado Pago se posiciona como una de las opciones más atractivas del momento. La plataforma ofrece una de las Tasas Nominales Anuales (TNA) más competitivas del mercado.

¿Cuánto rinde invertir dinero en Mercado Pago?

Mercado Pago invierte automáticamente el dinero disponible en la cuenta a través de un Fondo Común de Inversión de bajo riesgo, administrado por Mercado Pago Asset Management SA.

Los rendimientos se acreditan cada día hábil antes de las 14:00, y no hay tope de monto ya que todo lo que se deposita comienza a generar intereses.

La TNA actual es del 38,3%, aunque puede variar diariamente según el desempeño del fondo. El porcentaje que se muestra en la app es un promedio mensual, por lo que no se garantiza que los rendimientos futuros sean iguales.

¿Cuánto rinde invertir $ 1.000.000 en Mercado Pago?

Con una TNA del 38,3%, invertir $ 1.000.000 en Mercado Pago durante 30 días genera un rendimiento estimado de $ 31.916,67, con acreditaciones diarias y disponibilidad inmediata del dinero.

Esto significa que, sin necesidad de inmovilizar el dinero, un usuario puede obtener más de $31.000 en un mes, manteniendo su capital disponible para pagos o transferencias.