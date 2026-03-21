El salario que pretenden los argentinos que buscan trabajo aumentó 3,3% en febrero y se ubicó por encima de la inflación del mes, reflejando una actualización de expectativas en un contexto económico todavía marcado por la pérdida de poder adquisitivo.

Según un informe privado, la remuneración promedio solicitada alcanzó los $1.755.866 mensuales, consolidando una tendencia de recuperación tras la caída registrada en enero, cuando las pretensiones habían retrocedido.

El dato muestra un cambio en el comportamiento de quienes buscan empleo, que vuelven a ajustar sus aspiraciones salariales para no quedar por detrás de la inflación, que en febrero fue del 2,9%.

En los meses previos, el salario pretendido había mostrado señales de desaceleración e incluso caídas, en línea con un mercado laboral más competitivo y con menor dinamismo en la creación de empleo formal.

Además, el nivel de ingresos solicitado varía según la experiencia: los perfiles jerárquicos mantienen los valores más altos, mientras que los puestos junior presentan montos más bajos, aunque con una tendencia general al alza en todos los segmentos.

El comportamiento del indicador refleja la tensión entre inflación, ingresos y empleo: mientras los trabajadores buscan recomponer su poder de compra, las empresas continúan ajustando sus ofertas en un escenario económico todavía inestable.