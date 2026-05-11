Qué es el Norovirus, cómo se contagia y qué hacer para prevenirlo

El norovirus volvió a encender las alarmas sanitarias por su rápida propagación y por los cuadros de vómitos y diarrea que puede provocar en pocas horas. Aunque suele asociarse a cruceros o viajes grupales, especialistas advierten que también puede circular fácilmente en escuelas, geriátricos, clubes y reuniones familiares. En Argentina, organismos sanitarios siguen de cerca este tipo de gastroenteritis virales por su capacidad de generar brotes masivos.

Se trata de un virus altamente contagioso que produce gastroenteritis aguda. Los síntomas más comunes son diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal y, en algunos casos, fiebre y dolores musculares. El malestar suele aparecer entre las 12 y 48 horas después del contagio y puede durar hasta tres días. Sin embargo, el problema más serio es la deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

El contagio ocurre principalmente por la llamada vía fecal-oral. Esto significa que el virus puede transmitirse por contacto con una persona infectada, por consumir alimentos o agua contaminados o incluso por tocar superficies donde el virus permanece activo y luego llevarse las manos a la boca. Los especialistas remarcan que el norovirus tiene una enorme facilidad para propagarse en espacios cerrados o con mucha circulación de personas.

Entre los alimentos más riesgosos aparecen los mariscos crudos o mal cocidos, verduras mal lavadas y agua contaminada. También puede transmitirse por utensilios compartidos o por manipulación de alimentos sin una correcta higiene de manos. En temporadas de frío o durante viajes estudiantiles y turísticos, los brotes suelen multiplicarse por la convivencia cercana entre muchas personas.

Para evitar el contagio, las recomendaciones sanitarias son claras: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, limpiar superficies, desinfectar baños y evitar preparar comida si se tienen síntomas. Además, se aconseja lavar bien frutas y verduras y consumir agua segura. Las autoridades también recomiendan quedarse en casa al menos 48 horas después de desaparecer los síntomas para evitar seguir contagiando.

Actualmente no existe un medicamento específico contra el norovirus. El tratamiento se basa principalmente en la hidratación y el reposo. Ante signos de deshidratación como mareos, sequedad en la boca o poca cantidad de orina, se recomienda consultar rápidamente a un médico. En Argentina, los especialistas insisten en reforzar las medidas de higiene para evitar que este virus vuelva a provocar brotes masivos en lugares cerrados y actividades grupales.