Dua Lipa decidió que era momento de poner límites. La famosa cantante británica inició una batalla legal contra Samsung Electronics reclamando 15 millones de dólares por el uso no autorizado de su rostro para vender televisores.

La presentación judicial se realizó el viernes ante un tribunal federal en California, alegando que la empresa utilizó una fotografía de la artista sin su consentimiento ni pago alguno. Se trata de una imagen capturada entre bastidores durante el festival Austin City Limits en 2024, la cual pertenece legalmente a la intérprete.

El conflicto salió a la luz cuando la estrella descubrió el uso de su foto en junio de 2025. A pesar de pedirles que se detuvieran, la respuesta de la firma fue calificada en la demanda como "desdeñosa e insensible".

Según la presentación judicial recogida por Variety, "la cara de la señorita Lipa fue utilizada de manera prominente en una campaña de marketing masivo para un producto de consumo sin su conocimiento, sin contraprestación alguna y sin que ella tuviera ninguna participación, control o injerencia". El escrito sostiene que esta conducta "deliberada y dolosa" ha provocado un "daño irreparable" a la imagen de la celebridad.

Para la defensa, la situación es clara: la empresa está "capitalizando la asociación implícita —y falsa— con Dua Lipa como patrocinadora de los televisores de comercialización masiva de Samsung en las cajas en las que aparece de manera destacada".

El documento recogido por Entertainment Weekly añade que "la arrogancia de Samsung al negarse a detener su infracción confirma su desprecio consciente por los derechos de propiedad intelectual e identidad personal de la señorita Lipa".

Lipa es sumamente cuidadosa con su marca personal, habiendo sido embajadora de nombres como Puma, YSL Beauty y Bvlgari, además de participar en campañas para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán 2026.

Los cargos presentados incluyen infracción de derechos de autor y de marca registrada. Hasta el momento, los representantes de la compañía tecnológica no han emitido comentarios sobre este reclamo millonario que sacude la industria.