Después de reencontrarse con miles de fanáticos en Rosario, Cristian “Pity” Álvarez confirmó que volverá a presentarse en la región cuyana con un recital programado para el próximo 13 de junio en Mendoza, en lo que será uno de los shows más esperados por el público local.

La noticia se dio a conocer durante el concierto que brindó el sábado por la noche en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, donde cerca de 25 mil personas asistieron a una presentación cargada de clásicos, emoción y nostalgia. El espectáculo marcó además el regreso del músico a la ciudad de Rosario luego de casi una década sin presentarse allí.

El show se extendió durante casi tres horas y recorrió buena parte de la trayectoria de Viejas Locas e Intoxicados, las históricas bandas que lideró Álvarez. La apertura fue con “Me gustas mucho” y el repertorio incluyó temas emblemáticos como “Fuego”, “Volver a casa”, “No tengo ganas”, “Homero”, “Señor kioskero”, “Casi sin pensar” y “Reggae para los amigos”.

En el tramo final del recital también sonaron “Perra”, “Nunca quise”, “Quieren rock” y “Una piba como vos”, elegida para cerrar una noche que tuvo al público completamente entregado. La respuesta de los asistentes fue uno de los puntos más destacados, con una conexión constante entre el artista y sus seguidores.

Más allá del listado de canciones, uno de los aspectos que mayor repercusión generó fue el presente artístico y personal del cantante. Sobre el escenario se mostró activo, enfocado y en sintonía con su banda, con una actitud firme durante toda la presentación, algo que fue celebrado por quienes siguieron de cerca su regreso a los escenarios.

Ahora, la próxima cita será en Mendoza, en un recital que promete convocar a fanáticos de toda la región, incluidos muchos seguidores de San Juan que se preparan para volver a ver en vivo a una de las figuras más emblemáticas y controversiales del rock argentino.