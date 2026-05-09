Yanina Latorre reveló el futuro amoroso de Pampita tras la separación

Pampita vuelve a estar en el centro de la escena luego de confirmar que su vínculo con Martín Pepa se terminó de manera definitiva. En medio del revuelo mediático, Yanina Latorre analizó la ruptura en su programa radial El Observador con una mirada muy particular.

La panelista no dudó en recordar que ella fue la primera en advertir sobre este desenlace y afirmó que "Pampita confirmó su separación. Dio una nota y confirmó que ya no está más con Martín Pepa. Vieron que yo tenía razón".

Sobre los motivos detrás de la decisión, la conductora de radio profundizó en lo que dijo la modelo al explicar que "Terminó reconociendo que la distancia es lo importante, que quiere estar sola, que nadie le cree, y también dijo que no busquen quilombo donde no lo hay". Además, destacó el carisma de la artista y aseguró que "Ella debería saber que la vida de ella interesa porque la gente la quiere. Hay otras que se separan y no le importa a nadie".

La parte más picante de la charla llegó cuando se planteó el futuro amoroso de la ex de Benjamín Vicuña. Ante la mirada de Juli Argenta, Yanina fue por más y sentenció que "Para mí en tres semanas está enamorada de otro, incluso quizá ya lo está".

Incluso, se permitió descartar un posible acercamiento con el piloto Cochito López argumentando que "Pampita se mantiene sola y trabaja, le gusta la vida espléndida y Cochito López es muy del canje del chorizo, por eso no creo que vuelva a intentar relación con él".