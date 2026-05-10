La receta de pasta en una olla de Coco Carreño para cocinar rápido

La técnica conocida como "one pot" o "todo en una sola olla" se convirtió en tendencia mundial porque permite cocinar un menú completo con el mínimo esfuerzo. El chef Coco Carreño, muy querido por su labor diaria en La Cocina Rebelde, explica que los fideos absorben mejor los sabores si se cocinan junto al caldo y los vegetales desde el principio.

Esta propuesta rinde de dos a tres porciones y aporta unas 390 calorías por cada plato servido. Para realizarla en casa se necesitan 200 gramos de pasta seca como tirabuzones, mostacholes, penne rigate o nidos. La lista de ingredientes incluye 100 gramos de tomates cherry, una cebolla morada cortada en pluma, un puñado de hojas de albahaca, 200 cc de salsa de tomate y un diente de ajo laminado. Además lleva 500 cc de caldo de verduras, 100 gramos de hongos portobello o champiñones en cuartos, aceite de oliva, sal, pimienta y queso rallado.

El primer paso es calentar el aceite en una olla y dorar los hongos. Sobre este punto, el cocinero es tajante y pide que "no los filetees" para que la textura sea la adecuada y aporten todo su gusto. Luego se añaden los tomates y se espera unos minutos a que el líquido natural se reduzca. Tras sumar la cebolla y el ajo, se incorpora la pasta elegida junto a la salsa y el caldo de vegetales. Es vital tapar el recipiente, bajar un poco el fuego y respetar el tiempo de cocción que indique el envase de los fideos.

Revolver la preparación de vez en cuando asegura que todo se cocine de forma pareja. Al estar lista la pasta, se suma la albahaca fresca y el queso para disfrutar de una salsa muy cremosa gracias al aprovechamiento natural del almidón. Esta misma base técnica sirve para crear otras variantes sabrosas como puerro salteado en manteca, brócoli picado con limón o trozos de salchicha parrillera dorada.