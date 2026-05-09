Los secretos de Evangelina Anderson para un maquillaje de ojos pro

Evangelina Anderson es un referente de elegancia y frescura, especialmente por su técnica de sombreado en los ojos que genera profundidad. Para imitar este estilo, se sugiere empezar preparando la piel con primer o corrector en los párpados para que el color dure más tiempo.

Los tonos preferidos de la modelo son los marrones, beige y dorados que dan un acabado muy luminoso. El proceso requiere aplicar una sombra de transición en la cuenca y un tono oscuro en el extremo externo.

Es vital usar un pincel limpio y difuminar con paciencia hasta que no se noten líneas marcadas. El resultado debe ser una transición armónica sin cortes bruscos entre los colores. Para terminar se suma un delineado fino, varias capas de máscara y luz en el lagrimal. Esta guía de belleza salió en el número 1281 de la revista el nueve de mayo de 2026 a las 18:00 hs.