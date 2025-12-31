El último día del año sorprendió a cientos de clientes del Banco Nación, que observaron depósitos inesperados de hasta $700.000 en sus cuentas sueldo. El fenómeno afectó principalmente a empleados estatales, quienes inicialmente interpretaron los montos como un “bono de fin de año”.

El Banco Nación confirmó que se trató de un error técnico relacionado con cuentas en pesos y dólares, identificado bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD. Las sumas en dólares llegaron hasta USD 370,04. La entidad comenzó a subsanar la situación horas después de detectarse la falla y solicitó a los clientes no disponer del dinero hasta que se regularizara.

El error tuvo visibilidad pública cuando empleados de la Cámara de Diputados recibieron $699.177,82 bajo el concepto de “rendición en pesos”. Desde el Congreso se aclaró que no se trataba de un bono y se pidió que no se utilizara el dinero, ya que sería descontado posteriormente.

Fuentes bancarias indicaron que la reciente implementación de la cuenta remunerada podría estar vinculada con el error, aunque la entidad no precisó los detalles técnicos. Por su parte, los clientes afectados vieron revertidos los depósitos en horas posteriores, sin que esto impactara en sus saldos finales.

El episodio generó gran repercusión en redes sociales y grupos de WhatsApp, con testimonios de sorpresa y desconcierto entre los empleados, que compartieron la noticia rápidamente. Mientras tanto, el Banco Nación continúa con la normalización de operaciones tras la transición en su presidencia, con Darío Wasserman al frente de la entidad.