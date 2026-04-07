Dos intervenciones policiales en pocas horas terminaron con personas aprehendidas en Capital, acusadas de provocar daños mediante grafitis en espacios públicos. Los procedimientos se desarrollaron durante la madrugada y la siesta, del fin de semana, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

El primer hecho se registró cerca de la 1:05 del sábado en la zona de calle San Luis, entre Güemes y Caseros. Según informaron fuentes policiales, el operador del CISEM comisionó al móvil policial tras recibir denuncias sobre tres hombres que realizaban disturbios y pintadas en paredes de la zona.

Al arribar, el agente Marcos Capdevila, del móvil Cobra 21, realizó recorridas y logró interceptar a los sospechosos en calle Caseros, antes de 25 de Mayo. Al intentar entrevistarlos, los individuos se mostraron ofuscados e insultaron al personal actuante.

En horas de la madrugada los vándalos dañaron las paredes de la escuela.

Los efectivos advirtieron que los sujetos tenían restos de pintura en sus manos y un fuerte olor a aerosol fresco. Durante la requisa, encontraron en sus mochilas varias latas de pintura, por lo que procedieron a la aprehensión.

Posteriormente, los uniformados inspeccionaron la zona y detectaron pintadas recientes en la escuela Bernardino Rivadavia, con características similares a las que llevaban los sospechosos. También percibieron olor a pintura fresca en el lugar, lo que reforzó la presunción de su participación en el daño.

La Policía Ciclística recorrió la zona y encontró a los sospechosos y secuestró elementos contiundentes para la causa.

Tras la consulta con el sistema acusatorio, el ayudante fiscal Jorge Salinas ordenó una serie de medidas: acta de procedimiento, inspección ocular, croquis del lugar, relevamiento de cámaras públicas y privadas, y la intervención de Criminalística para el levantamiento de pruebas, incluyendo hisopados en las manos de los aprehendidos. Además, dispuso notificar a los damnificados y secuestrar las latas de pintura bajo cadena de custodia.

Los sospechosos fueron atrapados y no solo vandalizaron la escuela rivadavia sino otras propiedades.

En principio, los tres sujetos quedaron vinculados a una causa por daño agravado, aunque fueron trasladados por infracción contravencional mientras se analizaban antecedentes y se definían nuevas medidas judiciales.

Horas más tarde, cerca de las 14:01, se registró un segundo procedimiento en la plaza Aberastain. Personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia fue comisionado al lugar tras una denuncia que advertía sobre una pareja que realizaba pintadas sobre el piso del espacio público.

La plaza Aberastain también fue escenario de pintadas y una joven de 20 años quedó detenida.

Al llegar, los efectivos observaron a una pareja en el lugar y constataron que el suelo presentaba grafitis recientes. Durante el palpado de urgencia, encontraron en poder de una joven un aerosol negro marca Pintuc, además de rastros de pintura en sus manos.

La mujer, identificada como Guadalupe Lescano, de 22 años y domiciliada en Pocito, admitió haber realizado la inscripción “Guada” sobre el piso de la plaza. Ante esta situación, se dio intervención al sistema acusatorio.

La acusada tenía en su poder unalata de pintura en aerosol.

El ayudante fiscal Oscar Oropel se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, vinculando a la joven a una causa por daño agravado, con el orden público como damnificado.

Ambos hechos quedaron bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad de los involucrados y posibles conexiones entre los episodios de vandalismo registrados en distintos puntos de la Capital.