El beso entre Maxi López y Wanda Nara en la ficción vertical Triángulo Amoroso sigue generando impacto en el público. En una charla reciente, el exfutbolista admitió que no había visto el material antes de su estreno y confesó que "No quise ver nada antes, me sorprendió cómo quedó".

Sobre la naturaleza de la escena, que fue lograda mediante inteligencia artificial, reflexionó sobre lo que hubiera pasado si el contacto físico hubiera ocurrido de verdad. Según sus propias palabras, "Si el beso hubiese sido real, no sé si me hubiese revuelto cosas del pasado. No sé si la palabra es revolver, sino revivir".

A pesar de su historia mediática conflictiva, López destacó que la convivencia laboral fue sumamente positiva. Aseguró que lo vivió "De un lado más descontracturado, cuando uno está del otro lado vive las situaciones de otra manera. No me hubiese imaginado pensar que iba a trabajar con mi ex y la verdad que lo disfrutamos".

Para llegar a este punto, hubo un proceso de diálogo previo con la empresa. Al respecto, el exjugador reveló que "Cuando nos muestran el guion y empezamos a ver el libreto obviamente había una esperanza de parte de Telefe y de todos y tuvimos que charlar y negociar. No fueron arduas, pero sí charlamos bastante".

Las expectativas de la cadena eran altas, ya que como él mismo mencionó, "Siempre estuvieron esperando que pasaran muchísimas cosas". Respecto a la vida privada de su exesposa y su vínculo con Martín Migueles, prefirió no dar certezas y señaló entre risas que "Tendría que preguntarle a Wanda si están juntos o separados, ella es una incógnita, no se sabe nada".

Finalmente, remarcó que su presente está lejos de los conflictos ya que "Yo ahora disfruto de mi pareja y los chicos, estoy en una nube de disfrute y todo lo demás pasa a un segundo plano" tras años de exposición mediática.