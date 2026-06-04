Quién es la famosa que se quedó sin trabajo y no tiene para comer

Apenas pasó una semana desde que A la Tarde se despidió de la pantalla de América TV tras cinco años de aire, pero el clima lejos está de ser tranquilo para Débora D'Amato. La periodista decidió abrir su corazón sobre la incertidumbre que vive y el sentimiento de abandono que experimentó por parte de la empresa.

Según sus propias palabras, "Duele tener que perseguir respuestas que evitan dar. Duele preguntar y encontrar silencio. Duele sentir que cuando ya no te necesitan aparece una indiferencia que se parece demasiado al destrato".

La comunicadora aclaró en una entrevista con Puro Show que su enojo no nació por el fin del ciclo, sino por el manejo de los directivos hacia los trabajadores. En ese sentido, fue muy crítica con la falta de sensibilidad en el medio al asegurar que "Lo que me pasó a mí fue que la tele es así, pero la manejan personas además de no tener corazón".

Para ella, obtener información clara era una necesidad vital y no un simple capricho corporativo. "Yo pretendía tener un panorama de lo que se venía porque, en definitiva, todos tenemos que laburar para comer", explicó.

D'Amato recordó el compromiso extremo que tuvo con el proyecto, señalando que incluso volvió a su puesto apenas 20 días después del nacimiento de su hija Charo porque le pidieron que no se tomara la licencia correspondiente. A pesar de esa entrega, sintió que tuvo que mendigar datos sobre su continuidad. "Después me dijeron que no había ningún proyecto para la productora. No entendí por qué tuve que preguntarlo", lamentó.

En cuanto a su relación con la conductora Karina Mazzocco, Débora prefirió la honestidad total antes del último programa. "La llamé a Karina, la avisé y le dije: 'Yo no soy vos, no puedo caretearla si no tengo ganas de estar en un lugar'", confesó sobre esa charla privada. Ante su planteo, la respuesta de su compañera fue comprensiva ya que "Le avisé y me dijo que estaba perfecto".

La mayor preocupación de la panelista hoy es su situación económica. Reveló que mientras intentaba mejorar sus ingresos, terminó perdiendo su base principal. "Yo estaba buscando un tercer laburo y me terminé quedando sin un segundo. Imaginate que si estoy buscando un tercer laburo porque no me dan los números, lo que significaba para mí quedarme sin el segundo", relató con angustia.

Lo más difícil de procesar para ella es haber rechazado otras ofertas por respeto a su contrato actual. "Mis compañeros están negociando. A mí me ofrecían trabajo en TV Pública hace dos meses del desenlace y yo decía que no porque la propuesta era a la misma hora y yo quería ser respetuosa con mi laburo", recordó. Finalmente, aunque intentó retomar esos contactos, el tiempo le jugó en contra y admitió que "Me llamaron porque estaba 'liberada' y les dije que no sabía" sobre su disponibilidad futura.