La Guarnición Ejército San Juan informó a la comunidad que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) llevará adelante intensas jornadas de instrucción en el departamento Rivadavia. Se trata de ejercicios de tiro con munición de guerra que se desarrollarán en el Campo Militar General Sarmiento, en la localidad de Marquesado.

Las prácticas están programadas para este martes 19 y miércoles 20 de mayo, abarcando una franja horaria que va desde las 7:30 hasta las 23:00 horas. Debido a que las maniobras incluyen fuego nocturno, se advierte a los vecinos de zonas aledañas que podrían escucharse detonaciones durante la noche.

El área de operaciones está delimitada por la Ruta Nacional 60, la Avenida Libertador General San Martín y las Sierras de Zonda. Desde la institución militar solicitaron a la población respetar estrictamente las medidas de seguridad y evitar el ingreso o circulación por los sectores mencionados durante el desarrollo de las actividades.

La advertencia principal se centra en el riesgo que implica la utilización de armamento real y el constante movimiento de vehículos operativos y personal especializado en el sector de los cerros.

El comunicado, difundido por el área de Comunicación Institucional del RIM 22, tiene como objetivo evitar accidentes y llevar tranquilidad a los transeúntes y vecinos de Marquesado. Los ejercicios forman parte del plan anual de capacitación de las tropas de montaña que integran la Guarnición Ejército San Juan.