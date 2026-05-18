Cómo hacer calabaza rellena con chorizo y el secreto del vino tinto

Encontrar el equilibrio entre la dulzura de un vegetal y la fuerza de un embutido es posible con una técnica milenaria. Esta receta de calabaza gratinada a las brasas rellena de chorizos propone un plato contundente pensado para 2 comensales que disfrutan del sabor ahumado. El proceso garantiza un resultado tierno porque "la calabaza se cocina envuelta en papel aluminio para conservar humedad y textura" mientras recibe el calor lento de las brasas.

La lista de ingredientes requiere una calabaza tipo anco, 4 chorizos, una cebolla, medio pimiento rojo, 2 dientes de ajo y una ramita de puerro. Para la cocción y el sabor se utilizan 500 cc de aceite de oliva, 30 g de manteca, 250 cc de vino tinto, 300 g de queso en hebras y hierbas frescas a gusto. Todo comienza abriendo la hortaliza, retirando sus semillas y realizando unos tajos para condimentar con aceite, sal, pimienta y las hierbas elegidas antes de protegerla con aluminio y mandarla al fuego.

Mientras tanto, el relleno se prepara en una sartén con manteca y aceite donde se doran los chorizos previamente pelados. Una vez listos, se retiran para saltear los vegetales en ese mismo fondo de cocción sin limpiar la sartén. El paso maestro consiste en reincorporar la carne y desglasar con el vino tinto. Según la receta, este método se aplica "para lograr una preparación mucho más sabrosa y jugosa" ya que el alcohol se evapora y deja una reducción concentrada que realza cada bocado.

Para finalizar, se mezcla la pulpa de la calabaza con el salteado de chorizos y se rellena la base. Solo resta cubrir con el queso en hebras y llevarlo nuevamente al calor para obtener esa capa dorada. Es una opción casera que logra un "contraste que funciona perfecto" para una comida abundante donde los ingredientes simples se transforman por completo bajo el calor del fuego.