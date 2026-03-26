El fútbol femenino de San Juan sigue rompiendo fronteras y exportando talento de primer nivel. Esta vez, las protagonistas de una historia de superación y desarraigo son Melany Lela (21) y Karen Galeote (27). Ambas, piezas fundamentales en la época dorada del Club Atlético San Martín, decidieron que era momento de armar el bolso, cruzar los límites de la provincia y probar suerte en Sarmiento de Junín, con el objetivo de llevar al "Verde" a la máxima categoría de la AFA.

Las sanjuaninas se adaptaron al grupo de Sarmeinto para disputar el ascenso de AFA.

En diálogo con DIARIO HUARPE, las jugadoras repasaron sus inicios, el dolor de dejar el club de Concepción y la ansiedad por el debut que asoma en el calendario. Ambas, ya se encuentran en Buenos Aires trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico del conjunto de Junín para el debut del próximo 11 de abril ante Platense.

El potrero como escuela

Para Karen, el fútbol fue un lenguaje familiar desde la cuna. "Jugaba en la calle con mis hermanos y amigos; siempre me guiaron ellos y mi papá", recuerda. A los 17 años llegó a San Martín y allí construyó una carrera sólida que duró una década.

Melany Lela es oriunda del Barrio Andacollo de Chimbas y tiene 21 años. Foto Sarmiento Femenino.

Melany, por su parte, rompió barreras desde los 5 años en Chimbas. "Empecé en Peñarol jugando con los varones. Iba a ver a mi hermano entrenar hasta que me invitaron a sumarme", relata. A los 13 dio el salto al femenino del Verdinegro, club donde pasó los últimos seis años de su vida.

El "clic" para dejar San Juan

A pesar de ser multicampeonas locales, la crecimiento deportivo pudo más. "El año pasado, cuando le ganamos la final a Universidad, sentí que ya lo habíamos ganado todo. Necesitaba probar otro ritmo", confiesa Karen. En tanto que para Melany, la oportunidad llegó en el momento justo: "Siempre me gustó la idea de dar un salto, y cuando apareció la chance, no dudamos".

Karen Galeote tiene 27 años y es oriunda de Pocito. Foto: Sarmiento Femenino

La oportunidad surgió gracias a la gestión de Nora (madre de una amiga de las jugadores) y una excompañera. Viajaron a Junín para una prueba de apenas dos días. "Fue difícil armar el bolso por primera vez, con mucho miedo y tristeza por dejar a la familia, pero era lo que siempre soñamos", admite Melany. Tras las prácticas, los nervios afloraron cuando el DT pidió hablar con ellas a solas: el veredicto fue positivo. Se quedaban.

La vida en Junín y el nuevo rol táctico

Hoy, el día a día en Junín es intenso pero gratificante para las sanjuaninas. Se levantan, desayunan y esperan las viandas para el almuerzo. A las 16:30, el colectivo del club las busca para llevarlas al predio de alto rendimiento, donde realizan gimnasio y trabajos de campo hasta pasadas las 19:30.

Las sanjuaninas ya disputaron amistosos vistiendo la camiseta de Sarmiento.

"El grupo nos recibió muy bien, hay un ambiente hermoso", destaca Karen, aunque reconoce que el fútbol de AFA exige una adaptación rápida. "Acá el juego es distinto. A mí me están haciendo jugar de lateral izquierda, que no es mi posición natural de doble 5, pero me voy acostumbrando", explica con profesionalismo.

El debut y el sueño del ascenso

Melany y Karen decidieron emprender el sueño de ascender en AFA con Sarmiento.

El calendario marca el 11 de abril como una fecha sagrada: el debut ante Platense. La ansiedad es difícil de manejar, pero ambas saben que están allí para un objetivo mayor. "Sarmiento busca ascender y yo voy a ayudar desde donde me toque estar", asegura Karen. Melany coincide en la entrega total: "Estamos todas por el mismo objetivo. Daré lo mejor para que sea un gran año futbolístico".

Para finalizar, ambas dejaron un mensaje para las pequeñas que hoy patean una pelota en las canchas de San Juan. "Entrenen a conciencia, el momento llega. No se den por vencidas porque los sueños se cumplen", cerró Karen con la emoción de quien sabe que, aunque esté lejos, lleva la bandera de San Juan en cada jugada.

Dato

Sarmiento, con Melany y Karen, integran el Grupo A del Campeonato de Primera B del Fútbol Femenino de AFA. Enfrentará a equipos como Camioneros, Argentinos Juniors, El Porvenir, Estudiantes de La Plata, Atlético de Rafaela, Platense, Luján, San Miguel y Vélez Sarsfield.

Las primeras fechas de Sarmiento