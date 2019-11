De la huerta a la mesa, estudiantes cocinaron con productos del INTA

Enseñar sobre cocina y usar como ingredientes los alimentos de una huerta fue lo que hicieron los alumnos de 2do año de la carrera de Gastronomía del Instituto San Nicolás de Bari este jueves. Esta tarea que forma parte de las prácticas profesionalizantes de siete estudiantes se realizó en el INTA (Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias) ubicado en Pocito y fue la primera vez que este espacio abrió sus puertas para esta clase en vivo de cocina.

La iniciativa de cocinar en un lugar en el que se cosechan hortalizas y frutas fue de la licenciada en Nutrición y docentes, Ayelén García quien comentó: “Estoy a cargo de las horas de las prácticas profesionalizantes de los chicos y la idea en esta cátedra es que los alumnos no trabajen en la institución y salgan al terreno. Es decir que conozcan las diferentes cocinas. El abanico de posibilidades de trabajo para los chicos es amplio, no es solo el restaurante y eso trate de demostrarle. Así fuimos a visitar la cocina del hospital, no cocinaron por cuestiones de higiene pero vieron la distribución. También fuimos a una escuela que es jornada completa y ahí ayudaron a la cocinera”.

De izquierda a derecha, la vicedirectora del San Nicolás de Bari, Elenea Perea; la profesora, Yanina Cobos, y la licenciada en Nutrición Ayelén García.

Sobre la elección de montar una cocina en el INTA, García dijo que “el hecho de venir al INTA se me ocurrió porque los chicos están acostumbrados a ir a comprar. Muchas veces no saben que compran. Entonces, me pareció interesante la idea de que cuando alguno tenga su restaurante también tenga su huerta y utilicen esa materia prima”.

Los futuros chefs cocinaron variedades de ensaladas, vinagretas con miel, al limón e italiana y vegetales al horno y a la provenzal, y pan lacteado. Todos los productos con lo que se elaboraron los platos fueron cosechados de la huerta del INTA.

Plato elaborado por los estudiantes del Instituto San Nicolás de Bari.

Como fue la primera experiencia tanto para el INTA como para los alumnos fueron algunos promotores del programa Prohuerta quienes presenciaron la clase.

Marcelo López, técnico del Programa Prohuerta, comentó sobre la posibilidad de replicar este tipo de actividades a futuro: “Para el INTA estas actividades sirven para ayudar a productores de hortalizas a que aumente el consumo. La idea es que para el próximo año se consoliden estas actividades y se pueda trabajar mancomunadamente con otros actores".