Durante el Festival de Sundance, la reconocida actriz Natalie Portman sorprendió al elogiar públicamente el trabajo de la directora argentina Dolores Fonzi. Portman cuestionó la ausencia de la película Belén en las nominaciones de los Premios Oscar 2026 y criticó las barreras que enfrentan las mujeres en la industria del cine.

Sobre estas dificultades, la actriz de Star Wars afirmó: “Incluso cuando pasas las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set”.

Publicidad

En su análisis sobre la temporada de premios, Portman fue contundente al declarar: “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y solo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios”.

Además, incluyó la obra de Fonzi en una lista de producciones destacadas: “Algunas son Sorry Baby, Left handed girl, Hedda, Testament of Anne Lee, Belén, Late shift… Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen”.

Publicidad

Este respaldo generó un fuerte impacto en redes sociales, reviviendo el conflicto mediático de 2006, cuando Portman viajó a Argentina tras rumores de un romance entre Fonzi y su entonces pareja, Gael García Bernal.

En aquel momento, se habló de un altercado entre ambas que Fonzi desmintió tiempo después. En una entrevista de 2021, la argentina recordó el episodio diciendo: “Los medios argentinos son muy particulares y escandalosos. La verdad es que ella apareció acá y a mí me pareció como excitante. No sé, no entendía. Es ella, Natalie Portman. Es una estrella. Star Wars”.

Publicidad

Fonzi también aseguró sobre aquel encuentro: “Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor de lo que fue en verdad”. Al ser consultada sobre si Portman vino a "chequear" la infidelidad, aclaró: “No, e igual quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes, porque yo no llegué a romper nada. Fue todo muy arriba, todo sacado de contexto”.

Finalmente, rememoró el acoso periodístico de esa época: “Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche; sentía que me querían secuestrar”. Tras aquel escándalo y la ruptura definitiva de Portman con el actor mexicano, Fonzi y García Bernal formalizaron su relación, de la cual nacieron sus hijos Lázaro y Libertad. Veinte años después, el gesto de Portman parece cerrar cualquier rencor pasado.