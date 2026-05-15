Denunciaron al hijo de un empresario sanjuanino por estafa de $34 millones

Tres jóvenes de San Juan atraviesan días difíciles tras denunciar penalmente a Valentino Quiroga Ruiz Massa. Según las presentaciones ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, el joven habría orquestado una presunta maniobra fraudulenta vinculada a inversiones que supera los 25000 dólares ($34 millones).

En sus relatos, los damnificados coincidieron en que existía "una relación de confianza previa, promesas de altas ganancias mediante operaciones financieras y posteriores incumplimientos acompañados de excusas y promesas de pago que nunca se concretaron".

Valentino es hijo de Martín Quiroga Massa, quien es investigado por la justicia como "presunto autor intelectual" de una agresión ocurrida el 12 de abril de 2025. En este nuevo conflicto judicial, "las víctimas aseguran que el acusado prometía rentabilidades elevadas y utilizaba distintos supuestos negocios para justificar la captación de dinero" en dólares.

Uno de los denunciantes afirmó haber entregado más de 18000 dólares, mientras que otros dos aportaron cerca de 3000 y 3700 dólares tras recibir promesas de ganancias diarias de entre el uno por ciento y el tres por ciento.

Con el paso de los meses, la confianza se rompió y comenzaron las evasivas. "Los denunciantes afirman que Quiroga Ruiz Massa dejó de responder mensajes", cambió sus números de teléfono y ofreció alternativas de pago que jamás se hicieron realidad.

Uno de los puntos más llamativos de la denuncia involucra un Ford Fiesta Kinetic que el acusado intentó vender o entregar como parte de pago, a pesar de que el vehículo pertenecía a uno de los propios denunciantes que se lo había prestado para que pudiera seguir trabajando.

Para los investigadores, el sospechoso "Quiroga Ruiz Massa se presentaba como una persona vinculada a emprendimientos comerciales" y también realizaba "operaciones con moneda extranjera" para generar una imagen de solvencia ante sus conocidos.

Las denuncias sostienen que no se trata de simples deudas civiles, "sino de una presunta maniobra planificada para inducir a error a las víctimas y obtener dinero mediante engaños". Mientras los abogados defensores Joaquín Moine Galdeano y Martín Codón piden peritajes informáticos y contables, la justicia sanjuanina deberá determinar la responsabilidad del acusado.,