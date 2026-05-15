Qué es el pez pene que apareció en las costas de Chubut

El fuerte temporal que sacudió a la Patagonia la semana pasada dejó una imagen impactante en las costas de la provincia de Chubut. Cientos de ejemplares de Urechis unicinctus quedaron varados en las arenas de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, provocando una mezcla de asombro y curiosidad entre quienes caminaban por la zona.

Estos animales, que pueden alcanzar los 25 centímetros de largo, son conocidos popularmente como "pez pene" por su fisionomía, aunque en realidad se trata de un gusano marino que habita en las profundidades.

El fenómeno llamó la atención en redes sociales, pero tiene una explicación científica vinculada a los intensos movimientos del mar y el oleaje. Estas fuerzas arrastraron a los invertebrados desde sus madrigueras subterráneas en fondos fangosos hasta la orilla.

A pesar de su aspecto inusual, este ejemplar cumple un rol fundamental para el equilibrio del ecosistema, ya que al vivir enterrado contribuye al movimiento de la arena permitiendo su oxigenación y genera pequeñas galerías que sirven de hábitat para otros organismos pequeños.

Ante el revuelo generado, los expertos señalaron que el gusano "no representa ningún peligro para las personas", pero brindaron una serie de sugerencias. Las autoridades recomendaron "observarlos sin tocarlos" y evitar el contacto directo, por lo que pidieron "no devolverlos manualmente al mar".

Según explicaron, es preferible esperar a que el cambio de marea y el agua los arrastren naturalmente de regreso a su hábitat, donde volverán a ocultarse bajo la arena. Esta aparición masiva destaca la sorprendente biodiversidad de las playas patagónicas tras los eventos climáticos ocurridos el 14 de mayo.