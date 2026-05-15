El músico sanjuanino Raiano presentará este sábado 16 de mayo su nuevo trabajo discográfico, “Parece que no pero sí”, en un show previsto para las 22 en la Sala Joven del Teatro Municipal de San Juan. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de EntradaWeb y tienen un valor de $15.000.

El recital marcará la presentación oficial en vivo del cuarto álbum de estudio del artista, publicado en diciembre de 2025 en plataformas digitales. Según definió el propio Raiano, se trata de su “disco suicida”, una obra que explora distintas búsquedas sonoras y que representa una de las apuestas más arriesgadas de su carrera.

El álbum está compuesto por 10 canciones que recorren géneros como el rock, la música electrónica y el rap. La propuesta incorpora sonidos oscuros, pasajes bailables y melodías más introspectivas, con eje en la idea de dualidad. La canción que da nombre al disco, “Parece que no pero sí”, funciona como síntesis conceptual y sonora del trabajo.

Un lanzamiento acompañado por cine y arte visual

Antes de la salida oficial del disco, el artista estrenó el cortometraje “Ocupado”, disponible en YouTube, como parte del universo audiovisual que acompaña el proyecto. Luego del lanzamiento, Raiano organizó una escucha íntima en su estudio conocido como “La Casa de Los Pájaros”, donde participaron artistas, periodistas, amigos y seguidores.

La actividad incluyó una charla abierta con el músico y visuales realizadas por Juan Manuel Noguera, en una propuesta que buscó acercar al público al proceso creativo del álbum.

En el show del sábado también participarán artistas invitados. El disco cuenta con colaboraciones de ESHA y Facu Dial, mientras que la puesta visual estará a cargo de VJ Duende. El arte de tapa fue realizado por Ramiro Pagés.

La presentación será una de las primeras oportunidades para escuchar en vivo las nuevas composiciones de Raiano, en un espectáculo que combinará música, visuales y una puesta estética vinculada al concepto del álbum.