Estafó a su patrón por $401.000.000, fue condenado pero no irá a la cárcel

Angel Emanuel Acosta Sarmiento, un joven asesor comercial que trabajaba en la Axion Energy de 9 de Julio, logro eludir la carcel tras admitir una estafa de 401 millones,. El hombre, que tambien es conocido como futbolista amateur, habia sido detenido el 23 de abril pasado por maniobras de defraudacion contra la firma MAXFA y varios de sus clientes.

El sistema que utilizaba Acosta Sarmiento entre julio de 2025 y marzo de 2026 consistia en ofrecer descuentos de entre el 10 y el 15 por ciento a transportistas si pagaban en efectivo,. De esta manera, el dinero nunca llegaba a las cuentas de la empresa y el vendedor entregaba recibos oficiales para ocultar el movimiento. Esta modalidad, definida por los investigadores como una bicicleta financiera, le permitio cubrir faltantes previos con recaudaciones nuevas durante meses.

La fiscalia, representada por Eduardo Gallastegui y Luciana Muñoz, detallo que el perjuicio mas grande lo sufrio la empresa con una perdida de 306 millones,. Sin embargo, no fue el unico daño, ya que otros seis clientes fueron afectados por montos de 76 millones, 12 millones y siete millones. El escandalo estallo cuando un empresario del transporte recibio un reclamo por una deuda que el ya habia abonado personalmente al empleado.

A pesar de que el fiscal estimo que Acosta Sarmiento podria haber enfrentado una pena de mas de 20 años de prision, sus defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre negociaron un juicio abreviado.

La jueza de garantias Gloria Chicon avalo el acuerdo y sentencio al acusado a tres años de prision de cumplimiento condicional. Ademas, se dicto la inhibicion general de sus bienes por el mismo tiempo. De esta forma, el condenado recupero su libertad y ya se encuentra en su domicilio de Santa Lucia.