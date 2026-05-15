K4OS llegará al Estadio Aldo Cantoni con su show de A-pop y K-pop argentino

La banda argentina de A-POP y K-pop K4OS se presentará en San Juan el próximo miércoles 8 de julio con un show en el Estadio Aldo Cantoni. El espectáculo comenzará a las 21 y las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada, con valores que van desde los $50.000 hasta los $90.000.

El grupo está integrado por Mariana Taurozzi, Inés Civit, Mercedes Bitzer y Lynette Ladelfa, cuatro jóvenes artistas de entre 19 y 21 años que comenzaron a construir su popularidad durante la pandemia a través de TikTok e Instagram.

La propuesta musical de K4OS toma elementos característicos del K-pop surcoreano, con coreografías sincronizadas, fuerte presencia visual y una mezcla de géneros que incluye pop, rap, rock, soul y música electrónica. Por ese estilo, el grupo comenzó a ser identificado por sus seguidores como una de las principales referencias del llamado “A-POP”, una versión argentina inspirada en la estética y dinámica de las bandas coreanas.

Un fenómeno nacido en redes sociales

La historia de la banda comenzó en 2020, cuando Mariana Taurozzi, fanática del K-pop, convocó al resto de las integrantes para formar un proyecto musical propio. Mientras algunas ya tenían notoriedad en redes sociales por sus contenidos virales, otras venían desarrollando carreras vinculadas al canto y la danza.

Inés Civit ganó reconocimiento nacional tras participar en Got Talent Argentina en 2023, mientras que Mercedes Bitzer acumuló millones de seguidores en plataformas digitales. El grupo logró consolidar una comunidad online incluso antes de lanzar música oficial.

Su primer sencillo, “Caos”, alcanzó un fuerte impacto en YouTube y redes sociales pocas horas después de su estreno. La canción aborda la aceptación personal y la construcción de identidad a partir de un alter ego, según explicaron las propias integrantes.

El show en San Juan marcará una nueva parada en el crecimiento del grupo, que se posicionó como una de las propuestas emergentes más visibles del pop juvenil argentino con influencia coreana.