Shakira lanza "Dai Dai", su himno para el Mundial 2026 junto a Burna Boy y Ed Sheeran

La noche del jueves 14 de mayo de 2026, el mundo pudo escuchar por completo el esperado regreso de Shakira a la música de los mundiales. Se trata de "Dai Dai", un tema concebido especialmente para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

Un hito en la carrera de la barranquillera

Esta es la cuarta ocasión en que la artista colombiana se posiciona en el centro de atención del evento futbolístico más importante del planeta. Shakira ya había participado en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, regresando dos décadas después de su primera aparición.

La canción, presentada en el evento Global Citizen NOW en Nueva York, no solo será un himno deportivo, sino que también servirá como herramienta social. "Dai Dai" será utilizada para apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, con el objetivo de recaudar 100 millones de dólares destinados a facilitar el acceso a la educación y el deporte para niños de distintos países.

Colaboración de lujo: Sheeran y Burna Boy

"Dai Dai" fue coescrita por Shakira y el aclamado cantante británico Ed Sheeran. Para la grabación, la colombiana se unió al nigeriano Burna Boy, una de las figuras más influyentes de la música africana y el afrobeats, género que domina el ritmo de la canción.

Sobre su participación, Burna Boy declaró: “El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”.

Letra y referencias futboleras

La letra de "Dai Dai" mezcla el inglés con frases en español como “Olvida lo que vale. Juega como tú sabes”. Además, la canción incluye un guiño a grandes figuras del balompié mundial. En un segmento, Shakira menciona a leyendas y estrellas actuales:

“Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká. Messi, Mbappé y Salah”.

Tampoco faltan las referencias a las naciones participantes: “Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea, Neverland”.

Apoyo a la educación y próximos conciertos

Además de la recaudación del fondo, Sony Music igualará los primeros 250.000 dólares recaudados. Shakira, por su parte, donará un dólar por cada boleto vendido en la siguiente etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour al mismo fondo educativo.

En cuanto a su agenda, la cantante continúa con su gira mundial. Tras su histórico concierto en la playa de Copacabana (Río de Janeiro), el cuarto con más asistentes en la historia del lugar, Shakira tiene programadas más de una docena de fechas en Estados Unidos entre junio y julio de 2026. Posteriormente, ofrecerá una residencia de once conciertos en el Estadio Shakira, en Madrid, un recinto diseñado especialmente para ella con capacidad para más de 50.000 fans por noche. Finalizará el año con presentaciones en Catar, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.