El hombre que falleció en la tarde de este jueves luego de desvanecerse mientras circulaba en bicicleta por avenida Ignacio de la Roza, en el departamento Rivadavia fue identificado y se espera el resultado de la autopsia para confirmar las causas del deceso.

De acuerdo a fuentes judiciales el episodio fue advertido minutos después de las 19 horas, cuando transeúntes dieron a conocer la presencia de una persona tendida sobre la calzada, aparentemente sin signos vitales, el hecho fue en Ignacio de la Roza, en el tramo comprendido entre calles Chacabuco y Rastreador Calívar.

El lugar donde se produjo el deceso del ciclista.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 13°, con intervención del oficial ayudante Juan Pablo Iñón, constató que sobre el carril Sur de la avenida se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre en posición decúbito dorsal. A escasa distancia se observó un casco de bicicleta, mientras que sobre la banquina sur se hallaba una bicicleta tipo carrera de color negro junto a una mochila.

En el lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer que aportó datos sobre lo sucedido. Según manifestó, mientras circulaba por la zona advirtió que otra persona asistía al ciclista, quien habría presenciado el momento en que el hombre se desplomó mientras pedaleaba, cayendo luego sobre el pavimento.

Posteriormente, se logró identificar al fallecido, se trata de Osvaldo Enrique Guevara, de 77 años. Entre sus pertenencias personales, los investigadores hallaron blísteres de medicamentos vinculados al tratamiento de hipertensión arterial, diabetes y demencia senil, lo que fue incorporado como elemento de análisis en la causa.

A prima facie, los peritajes iniciales no evidenciaron signos que hicieran presumir la intervención de terceros. En esa línea, el médico legista Leonardo Munafó examinó el cuerpo y dejó constancia de la presencia de lesiones de carácter leve, las cuales no resultaron compatibles como causa de muerte.

Por disposición de la autoridad judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, con el objetivo de determinar fehacientemente las causas del deceso.

En la investigación intervinieron los fiscales Roberto Ginsberg, Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Agostina Pérez, quienes avanzaron con las medidas de rigor para esclarecer el hecho. Mientras tanto, durante el procedimiento, la Policía implementó cortes preventivos en la zona para preservar la escena.