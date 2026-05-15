En la sala de Audio y Video de la Facultad de Filosofía de la UNSJ, el licenciado Eduardo Carelli presentó su nuevo libro de investigación histórica “Marte Impera”, donde aborda con datos y estudios geopolíticos sobre el contexto actual del mundo en materia de conflictos militares contemporáneos. Desde el fin de la Guerra Fría, el conflicto en Medio Oriente, Malvinas y las denominadas “Guerras hibridas” o “cognitivas”, catalogadas como de quinta generación. Es decir, que ya no son enfrentamientos entre ejércitos convencionales en territorios solamente, sino que el campo de batalla también se traslada al ámbito informativo y tecnológico digital.

DIARIO HUARPE estuvo presente en la charla a la que concurrieron autoridades de la Facultad de Filosofía, historiadores amigos, algunos funcionarios de gobierno, estudiantes universitarios y referentes de instituciones culturales.

Carelli, es historiador, docente e investigador académico, como así también comunicador en diferentes espacios en radio y televisión y sitios digitales en la provincia.

Profesor y Licenciado en Historia y está especializado en Relaciones Internacionales. Como divulgador a publicado diversos libros y artículos científicos y además es consultor en temas internacionales.

Previo a la charla, hubo una intervención del Coro Universitario de la UNSJ con dos piezas corales que fueron elogiados por los espectadores con su repertorio elegido. A continuación, hubo una presentación del director del Departamento de Historia, Federico González quien manifestó que “Los que seguimos y estudiamos las humanidades, siempre estamos tratando desde la reflexión de comprender lo humano, más allá de un juicio moral. La historia es uno de los mejores repositorios para poder apreciar las potencialidades de lo humano. Esto también lo entendían los romanos, la historia ‘magistra vita’, es decir, la historia como maestra de la vida. Ellos lo entendían desde un punto de vista cíclico, es decir, como el tiempo se repetía, se repetían los modelos y conocer el pasado les permitía resolver, sobre todo a los políticos y a los militares, resolver el presente”.

Y en ese sentido, consideró que “Eduardo lo pone allí en la contratapa del libro, habla de tratar de comprender el mundo contemporáneo, que es un mundo que ha sido parido por la violencia de la Segunda Guerra Mundial y que estamos tratando de comprender en categorías tan imprecisas como la modernidad. La intención de Eduardo es la invitación a la reflexión y que finalmente, el lector es quien complete el libro. La historia de algún modo, como pensaban los romanos, es la ciencia que nos permite comprender el presente”.

Después hablaron el periodista Federico Olivera y José Juan García, quienes estaban sentados al lado de Carelli y que hicieron referencias a las temáticas que plantea la obra y cómo llevar a cabo su lectura, conectándolo con la actualidad.

Cuando tomó la palabra finalmente el autor de la obra, centró gran parte de su alocución a los agradecimientos a sus seres queridos, a sus colegas y a otras representaciones institucionales.

En la charla con este medio, el profesor dijo los tópicos centrales de su trabajo escrito: “estamos analizando desde el campo de la geopolítica y de las relaciones internacionales todos los cambios que se están produciendo en este momento en el mundo. Cómo la tecnología y la transformación de la guerra, están reperfilando lo que sería la nueva humanidad. La aparición de la inteligencia artificial, la aparición de la cibernética, la aparición de armas, como los drones, cambian la manera de hacer la guerra. No existe frente de combate, tampoco la retaguardia. Un virus informático es un arma. El uso del celular, es el arma más común y a la cual todos tenemos la posibilidad de acceder”, dijo el investigador.

Pero también señaló: “de alguna forma nos están involucrando en los conflictos mundiales y nos hacen a todos soldados de conflictos que a veces no entendemos. La lucha por los recursos tiene mucho que ver en esto. El crecimiento y ahora el decrecimiento de una población global también tiene mucho que ver. Evidentemente nos enfrentamos a un cambio geopolítico mundial, en donde la variable población, la variable recursos, la variable educación, la variable riqueza, son argumentos y armas que van a tener los países para crecer o no, en un futuro próximo”.

Respecto al mundo multipolar que se está reconfigurando en lo geopolítico y comercial, Carelli sostuvo que a la larga “este mundo multipolar terminará reducido a una nueva bipolaridad, entre China y Estados Unidos. Aunque los demás países van a ser importantes potencias regionales como Rusia, Brasil, México, Sudáfrica, Pakistán, India. Sin embargo, todo se irá lentamente encaminando a una nueva bipolaridad”, opinó.

Respecto a este panorama, Carelli respondió cómo debería pararse Latinoamérica y en singular, Argentina. El licenciado sostuvo que el rol del “Estado-Nación es clave”. “Tenemos que cuidar y respetar nuestro Estado-Nación porque es el espacio que tenemos en este mundo muy veloz, donde los cambios nos están llevando por delante. En el fondo hay que entender que somos argentinos y nuestro lugar es defender nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra cultura y nuestras tradiciones”.

Por último, remarcó el divulgador que estos temas son válidos para discutirlos en el ámbito universitario público: “este es el lugar donde se produce y debate conocimiento y que debe alcanzar a la sociedad. Por eso la producción de este libro, que salga de las aulas y llegue a muchos, porque si no, nos encerramos en nosotros mismos y el conocimiento así se pierde”.

El libro “Marte Impera” estará disponible en la librería de la Universidad Nacional de San Juan, (en la sede del Rectorado de la UNSJ) y en las librerías locales como Desnivel y Piedra Libre. También estará disponible por Mercado Libre. La primera edición está a precio de tapa unos $45.000 y para estudiantes, se venderá con descuento en $10.000.