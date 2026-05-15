Murió un hombre tras chocar su auto contra un árbol en Jáchal

El comisario Fernando Villalba, de la Comisaría 21 de Jáchal, confirmó este viernes que un hombre murió tras protagonizar un violento siniestro vial en una zona rural del departamento. El hecho ocurrió sobre calle Varas, entre el sector conocido como Maturrango y la Ruta 491, donde un Volkswagen Gol blanco impactó de frente contra un árbol. La víctima viajaba sola y era oriunda de Jáchal.

Según explicó el comisario, el aviso ingresó cerca de las 7 de la mañana luego de que una persona que pasaba por el lugar advirtiera la escena y diera aviso a las autoridades. Al llegar, el personal policial encontró el vehículo completamente siniestrado y confirmó el fallecimiento del conductor.

“Al arribar al lugar constatamos la veracidad del hecho. El vehículo habría impactado contra un árbol y ahora se trabaja para establecer las causas del siniestro”, señaló Villalba durante una entrevista con radio Sarmiento.

El jefe policial detalló además que el automóvil circulaba por una ruta recta y en buenas condiciones. “Es una zona rural del departamento, conocida como Pampa del Chañar. La calzada se encuentra en condiciones y por eso se está trabajando intensamente para determinar qué ocurrió”, expresó.

“Se están levantando detalles y evidencias aprovechando también la luz solar para avanzar con las pericias”, indicó el comisario. Además, aclaró que hasta el momento no se habían difundido oficialmente los datos completos de la víctima debido a que aún se realizaban tareas de identificación formal.

Consultado sobre la edad del conductor, Villalba respondió que “sería una persona joven del departamento”, aunque evitó brindar mayores precisiones hasta finalizar las actuaciones correspondientes.