De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de San Juan experimentará un marcado descenso de temperatura y un aumento en la probabilidad de lluvias a partir del sábado 16 de mayo, producto del ingreso de un frente frío que se sentirá con mayor intensidad durante el fin de semana.

El viernes 15 de mayo se presentará como una jornada de transición, con temperaturas agradables durante la tarde que alcanzarán los 21°C, aunque con cielo mayormente nublado. Por la mañana, el termómetro rondará los 7°C, mientras que por la noche descenderá a 14°C. El viento soplará desde el norte durante todo el día, con velocidades sostenidas de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y no se esperan precipitaciones.

La situación climática cambiará notablemente a partir del sábado 16 de mayo. Ese día, la temperatura máxima apenas llegará a 13°C durante la tarde, mientras que por la mañana el termómetro marcará 7°C y en la madrugada del domingo descenderá aún más. La probabilidad de lluvias aumentará de manera significativa: durante la mañana se esperan lluvias aisladas con una probabilidad del 10 al 40%, mientras que en la tarde la probabilidad de precipitaciones se elevará hasta alcanzar un rango del 40 al 70%. Por la noche, la probabilidad se mantendrá entre el 10 y el 40%.

El viento será un factor determinante durante la jornada del sábado. En la madrugada, las ráfagas aún soplarán desde el norte con velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora. Sin embargo, a partir de la mañana el viento cambiará su dirección hacia el sur y luego hacia el sudeste, incrementando su intensidad hasta alcanzar velocidades sostenidas de 23 a 31 kilómetros por hora. Las ráfagas más fuertes se registrarán durante la tarde y la noche, con valores estimados entre 51 y 59 kilómetros por hora.

El domingo 17 de mayo traerá un leve respiro, aunque las temperaturas se mantendrán bajas. Durante la madrugada y la mañana, el termómetro descenderá hasta los 5°C, mientras que por la tarde apenas alcanzará los 14°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día, con una probabilidad de precipitaciones muy baja, que oscilará entre el 0 y el 10 por ciento solo en las primeras horas. El viento soplará desde el sur y luego desde el sudeste, con velocidades sostenidas de 13 a 22 kilómetros por hora y sin ráfagas significativas.